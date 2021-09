A14: CON I LAVORI TORNANO CODE E DISAGI NEL TRATTO ABRUZZESE

PESCARA – Sono tornati i lavori nel tratto abruzzese dell’autostrada A14, e puntualmente anche i disagi per gli automobilisti e gli autotrasportatori con traffico rallentato e code.

In particolare nel tratto Teramo-Mosciano Sant’Angelo-Roseto degli Abruzzi a causa della riduzione di carreggiata proprio per permettere l’esecuzione dei lavori, si sono formate in mattinata lunghe code.

Proprio la settimana scorsa a poche ore dal l’annuncio del ritorno dei lavori sul tratto abruzzese della A14, vi era stata una riunione operativa a Pescara in Regione con il Direttore del 7/o Tronco Pescara Nord Società Autostrade, il sottosegretario alla Giunta regionale della Regione Abruzzo Umberto D’Annuntiis, e i sindaci e gli amministratori delle città attraversate dalla tratta interessata dai lavori in A14, proprio per fare il punto della situazione in concomitanza della ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.