A14, DI GIUSEPPANTONIO: “ESTENDERE RIDUZIONE PEDAGGI DA PESCARA A VASTO-SAN SALVO”

LANCIANO – “Estendere la riduzione del pedaggio su tutto il tratto abruzzese della A14”.

È quanto chiede ad Autostrade per l’Italia e al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il segretario regionale dell’Udc e sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio.

“I cantieri di manutenzione e ammodernamento delle gallerie aperti in queste settimane lungo il tratto abruzzese dell’autostrada adriatica stanno determinando un forte rallentamento della circolazione. L’agevolazione, però, non può riguardare solo i segmenti Val Vibrata- Roseto e Atri Pineto-Pescara Nord, ma va estesa fino a Vasto Sud-San Salvo – sostiene Di Giuseppantonio – Anche nel tratto sud della A14, e su entrambi i sensi di marcia, sono in corso interventi e in più punti si procede su una sola corsia. La conseguenza è un aumento della presenza di autoveicoli, anche mezzi pesanti, lungo le Statali e Provinciali, che già adesso si fa sentire”.

“Si tratta di percorsi che attraversano centri abitati e, nel caso della SS 16 Adriatica, località balneari. Strade che oggi, a differenza di decenni fa, non sono più in grado di sopportare flussi di traffico importanti. È una situazione che andrà ad assumere proporzioni più evidenti nelle prossime settimane quando la stagione estiva entrerà nel vivo e avremo una crescita delle presenze nelle spiagge del chietino”, conclude Di Giuseppantonio.