A14: IN ARRIVO LE BARRIERE ANTIRUMORE A FOSSACESIA. ULTIMI GIORNI PER LE OSSERVAZIONI AL PROGETTO

FOSSACESIA – Restano ancora pochi giorni per presentare osservazioni all’atteso progetto di installazione delle barriere antirumore lungo il tratto dell’autostrada A14 nel territorio di Fossacesia (Chieti).

“Invito i cittadini interessati a prendere visione degli elaborati progettuali, che saranno disponibili presso gli uffici comunali del settore Urbanistico del Comune fino al 20 febbraio”, spiega il sindaco Enrico Di Giuseppantonio nell’avviso pubblico. “È un’opportunità importante per ognuno di conoscere i dettagli e presentare eventuali osservazioni o suggerimenti”. Una riunione pubblica sarà organizzata entro la fine del mese di febbraio nella sala del consiglio comunale, dove i tecnici illustreranno il piano e raccoglieranno ulteriori pareri.

Spiega ancora il Comune di Fossacesia in una nota: “Il piano prevede la realizzazione di barriere antirumore e interventi specifici per migliorare la qualità della vita dei residenti. L’intervento è stato progettato in ottemperanza ai piani di contenimento e abbattimento del rumore, predisposti dalla società Autostrade e dal dipartimento per le Infrastrutture del ministero dei Trasporti, e si articola in interventi che riguardano diverse aree del Comune”.