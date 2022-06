A14, INCIDENTE CON LA MOTO TRA FRANCAVILLA E ORTONA: GRAVE 55ENNE

FRANCAVILLA LA MARE – Due persone sono rimaste ferite in seguito ad un incidente in moto avvenuto in tarda mattinata in

Abruzzo, sull’autostrada A14, tra i caselli di Pescara-Sud Francavilla al Mare e Ortona (Chieti).

Si tratta di una coppia di turisti residenti in Belgio. Ad avere la peggio è stata la donna, di 55 anni: è ricoverata in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara.

L’uomo, 62 anni, è invece in osservazione in pronto soccorso, sempre nell’ospedale del capoluogo adriatico.

Da una prima ricostruzione sembra che il conducente abbia perso il controllo del mezzo, una moto da turismo. L’incidente ha coinvolto altri mezzi.

Sul posto è intervenuto il 118, che ha trasportato la donna in elisoccorso e l’uomo in autoambulanza. Rilievi e accertamenti a cura della Polizia stradale della Sottosezione autostradale di Pescara Nord. L’incidente ha comportato lunghe file di auto in direzione Sud.