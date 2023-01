A14: INCIDENTE MORTALE A BARI, LUNGHE CODE VERSO PESCARA

PESCARA – È di un morto il bilancio dell’incidente avvenuto, intorno alle 13.30, sul tratto dell’autostrada A14 compreso tra Bari e Bitonto in direzione Nord.

Per cause in corso di accertamento il furgone che guidava è finito contro il guard-rail.

Sarà la polstrada, intervenuta sul posto, ad accertare le cause del sinistro. Non sono stati coinvolti altri mezzi. Presenti anche vigili del fuoco e il personale del 118. Si registrano rallentamenti e code in direzione Pescara, aggravati dai numerosi cantieri.