A14: INCIDENTE TRA VASTO E VAL DI SANGRO, CHIUSO TRATTO IN DIREZIONE PESCARA

VASTO – Poco dopo le 16.30 sull’autostrada A14 Bologna-Taranto è avvenuto un incidente al km 431, nel tratto compreso tra Vasto Nord e Val di Sangro, in direzione Pescara, che ha visto coinvolto un mezzo pesante.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione VII Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico risulta bloccato e si registra un km di coda in direzione Pescara. Si segnala, inoltre, un km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria e sempre un km di coda in direzione di Bari, dove il traffico transita su una corsia.

Agli utenti diretti verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto Nord, si consiglia di percorrere la S.S. 16 Adriatica in direzione Pescara per poi rientrare in autostrada a Val di Sangro.