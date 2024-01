A14: INCIDENTE TRA VASTO E VAL DI SANGRO, DUE FERITI IN OSPEDALE

PESCARA – Due persone sono rimaste ferite in un incidente accaduto nel primo pomeriggio sull’autostrada A14 tra i caselli di Vasto Nord e Val di Sangro in direzione Pescara.

Per permettere l’intervento dei soccorsi, il tratto interessato dall’incidente è stato inizialmente chiuso al traffico dal km 434.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’elisoccorso, i vigili del fuoco, la polizia stradale e personale di Autostrade.

Dei due feriti uno più grave è stato trasportato all’ospedale di Pescara per trauma cranico e trauma toracico. L’altro ferito si trova all’ospedale di Vasto (Chieti). Sono in corso accertamenti per ricostruire l’accaduto. Dopo le operazioni di soccorso e di pulizia della carreggiata la situazione è tornata lentamente alla normalità.