VASTO – Incidente stradale sull’autostrada A14, tra i caselli di Vasto Nord e Vasto Sud dove, al km 449, verso sud, un mezzo pesante ha sfondato il guardrail finendo fuori dalla carreggiata e poi in una scarpata.

Sul posto, dove si è formata una coda di un chilometro, si trovano Polizia Stradale, sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero e vigili del fuoco.

Non si conoscono al momento le condizioni del conducente del camion.

Intanto – fa sapere Autostrade per l’Italia -, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di giovedì 19 alle 5 di venerdì 20 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Vasto nord e Vasto sud, verso Bari. In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vasto nord, di utilizzare la SS16 verso Bari con rientro sulla A14 alla stazione di Vasto sud.