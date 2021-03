A14: MEZZO IN FIAMME, TEMPORANEAMENTE CHIUSO TRATTO ATRI- PESCARA NORD

PESCARA – Alle ore 04:30 circa sull’autostrada A14 Bologna – Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara Nord in direzione Bari a causa di un mezzo pesante, che trasportava materiali tessili e metallici, in fiamme al km 356. Le operazioni di rimozione del mezzo, ora spento, sono attualmente in corso.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, non si registrano turbative al traffico.

Agli utenti diretti verso Bari, dopo l’uscita ad Atri Pineto, si consiglia di prendere la S.S.16 “Adriatica” per poi rientrare in autostrada a Pescara Nord.

