A14: POLIZIA STRADALE DI PESCARA TROVA E SOCCORRE UN CANE SMARRITO

PESCARA – La Polizia Stradale di Pescara è intervenuta ieri nell’area di servizio Alento Ovest, lungo l’autostrada A14 nel territorio del comune di Miglianico (Chieti), dove è stato trovato un piccolo cane meticcio, visibilmente malnutrito e spaventato.

Gli operatori, dopo essere riusciti a tranquillizzare il cucciolo fornendogli cibo e acqua, hanno contattato il servizio veterinario della ASL di Chieti, che ha immediatamente avviato le procedure per individuare il proprietario del cane.

Nonostante i rapidi sforzi per rintracciare il proprietario, quest’ultimo ad oggi non è stato ancora trovato. Nel frattempo, il cucciolo è stato affidato alle cure del servizio veterinario, che si occuperà di lui fino a quando non sarà possibile riunirlo con la sua famiglia o trovargli una nuova casa.

La Polizia Stradale di Pescara ricorda a chi si mette in viaggio con animali domestici in questi giorni di gran caldo, che può fermarsi presso le aree di servizio della nostra arteria autostradale ove, in alcune di esse, sono presenti degli appositi spazi recitanti per permettere lo sgambettamento dei nostri amici a quattrozampe.

Diversamente gli animali domestici devono essere portati al guinzaglio per evitare che, girovagando liberi, possano causare incidenti stradali con conseguenze gravi per loro e per gli altri utenti della strada.