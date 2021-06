A14: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA SAN SEVERO E FOGGIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

FOGGIA – Poco dopo le 19, sull’autostrada A14 Bologna–Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra San Severo e Foggia, in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso per la presenza di fumo in carreggiata causato da un incendio, al km 531, su un campo esterno adiacente le pertinenze autostradali. Attualmente, sul luogo dell’evento non si registrano turbative al traffico.