A14: RIAPRE LA GALLERIA DI COLLEMARINO

TERAMO – Riaprirà dopodomani, mercoledì 24 aprile, alle 6, la galleria di Collemarino, tra Atri-Pineto e Roseto (Teramo).

“Nella mattinata di oggi – spiega in una nota l’assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture Umberto D’Annuntiis– insieme ai dirigenti di Aspi è stato effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori. Si tratta di un intervento di messa in sicurezza di una importante galleria che avrà, così, 50 anni di incremento di vita utile. L’impegno finanziario, pari a 30 milioni di euro, prevede il completo adeguamento ai più recenti standard strutturali e di sicurezza con relativo potenziamento del sistema impiantistico e tecnologico. Tale intervento, come quelli ancora in corso, – prosegue- è fondamentale per la messa in sicurezza di un tracciato realizzato ben 50 fa con sistemi di costruzione non più al passo con i tempi”.

“Durante l’incontro ho sollecitato Aspi anche in merito alla realizzazione della terza corsia sulla A14. La terza corsia è un progetto fondamentale, in quanto è ormai palese che l’infrastruttura stradale è sottodimensionata rispetto alle attuali esigenze di traffico e quindi bisognerà procedere celermente con gli adempimenti progettuali”, conclude.