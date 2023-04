A14: RIMOSSO IL CANTIERE NEL TRATTO COMPRESO TRA TERAMO E ATRI PINETO VERSO PESCARA

ROMA – Alle ore 10 circa, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato rimosso il cantiere installato nel tratto compreso tra Teramo e Atri Pineto in direzione di Pescara, all’altezza del km 351+300.

Le attività, ricorda in una nota Autostrade per l’Italia, si erano rese necessarie nella serata di ieri per effettuare un intervento non programmato di ripristino della pavimentazione.

Le squadre della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia hanno lavorato in continuità per garantire la rimozione del cantiere nel minor tempo possibile.

A partire dalle 10, pertanto, il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie disponibili e attualmente si registrano 3 km di coda in diminuzione, in direzione Pescara.