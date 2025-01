A14: SCONTRO TRA TIR IN GALLERIA, CHIUSO TRATTO PINETO-PESCARA NORD, 6 KM DI CODA

PESCARA – Il tratto dell’autostrada A14 compreso tra i caselli di Pineto e Pescara Nord, in direzione Sud, è chiuso al traffico a causa di un incidente avvenuto al km 353, all’interno della Galleria Colle Pino, in corrispondenza di un cantiere in cui è in vigore il doppio senso di marcia.

Stando alle prime informazioni, un tamponamento ha coinvolto tre mezzi pesanti. Non ci sono feriti.

Al momento, all’uscita obbligatoria a Pineto, in direzione Pescara, si registrano sei chilometri di coda. Tre i chilometri di coda, invece, tra Pescara Nord e Pineto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

A chi viaggia in direzione Bari, Autostrade per l’Italia suggerisce di percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in autostrada a Pescara Nord; inoltre è consigliabile anticipare l’uscita a Roseto degli Abruzzi e seguire le indicazioni per la SS16 Adriatica.