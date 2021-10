A14: SOSPENSIONE DEI CANTIERI DAL 29 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE NEL TRATTO TRA PEDASO E PESCARA SUD

PESCARA – Sulla A14 Bologna-Taranto – come condiviso nel tavolo con le Istituzioni territoriali, coordinato dalle Regioni Abruzzo e Marche e al quale hanno preso parte anche i sindaci dei Comuni attraversati dalla direttrice Adriatica – saranno rimosse tutte le cantierizzazioni che rientrano nel piano di ammodernamento della rete avviato da Autostrade per l’Italia sulla tratta tra Pedaso e Pescara Sud, in vista dei maggiori flussi attesi per il ponte di Ognissanti.

A partire dalla mattina di venerdì 29 ottobre fino alle 22:00 di martedì 2 novembre, grazie alla sospensione dei lavori torneranno fruibili due corsie per senso di marcia, per agevolare anche i transiti del rientro.

Il cronoprogramma delle attività del trimestre – che vede attualmente coinvolti oltre 315 tecnici al lavoro sette giorni su sette in turni continuativi h24, per un investimento complessivo di circa 60 milioni di euro – è stato organizzando in tre macro fasi, intervallate da sospensioni pianificate con la massima attenzione agli utenti per agevolare i flussi durante le festività previste fino alla conclusione dell’anno.