A14: SOTTANELLI (AZIONE), “ANCORA UN MORTO, QUANDO INTERVERRA’ SALVINI?”

ROMA – “Ancora un drammatico incidente, ancora un morto e dei feriti, ancora code lunghissime sull’autostrada A14, che nell’immobilismo del Mit si conferma una delle arterie più pericolose d’Italia”.

Lo dichiara in una nota Giulio Sottanelli, deputato abruzzese di Azione, che aggiunge: “Da tempo ripetiamo che tra cantieri eternamente aperti e lavori in corso senza fine la A14 è ormai una trappola per gli automobilisti, soprattutto nel tratto tra Abruzzo e Marche. Una situazione denunciata più volte, con tanto di formale richiesta di intervento al ministro Matteo Salvini, perché è incomprensibile che non si riescano a ultimare interventi iniziati ormai quasi dieci anni fa. Quanti altri incidenti, quante altre vittime ci vorranno prima che il ministro Salvini faccia qualcosa? Ma qualcosa di serio, di concreto, perché di parole ne abbiamo sentite tante e i cittadini, gli automobilisti, sono stanchi. Ora – conclude Sottanelli – pretendono giustamente fatti”.