A14: TAMPONAMENTO TRA CAMION E DUE AUTO NEL TRATTO PESCARA SUD E LANCIANO, CHILOMETRI DI CODA

CHIETI – Un tamponamento tra un camion e due auto sulla A14 tra i caselli di Pescara sud e Lanciano, direzione Bari, all’altezza di Miglianico, sta provocando chilometri di coda, ad ora ben sei e in aumento, con il traffico totalmente bloccato.

E’ in atto la distribuzione dell’acqua agli automobilisti in coda. Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale ed tutti mezzi di soccorso.