A24-A25: ALTRA TRAGEDIA SFIORATA, CERVO ATTRAVERSA CARREGGIATA, INVESTITO DA CAMION

L’AQUILA – Un altro incidente sulle autostrade A24 e A25 a causa dell’attraversamento di un animale, per fortuna senza conseguenze per il conducente e per la circolazione: stamani intorno alle 6 un mezzo pesante ha investito un piccolo cervo del peso di 20 chilogrammi, rimasto ucciso.

L’incidente è avvenuto nei pressi di Pescina, sulla A25, in direzione Pescara.

Sul posto la polizia stradale. Il tema legato ad un intervento per rendere più efficaci le recinzioni per impedire l’invasione nelle carreggiate della fauna selvatica è una delle rivendicazioni della concessionaria Strada dei Parchi nei confronti del Ministero per le Infrastrutture e per la Mobilità sostenibili: insieme al progetto di messa in sicurezza antisismica nell’ambito del piano economico e finanziario, e al caro pedaggi, sono stati i temi affrontati ieri nel corso della audizione alla Camera dei Deputati del ministro, Enrico Giovannini, a cui ha fatto seguito un dibattito parlamentare. Il pacchetto è oggetto di una serrato contenzioso tra Sdp, del gruppo industriale abruzzese Toto, e il Governo nazionale.