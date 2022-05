A24-A25, AUDIZIONE MINISTRO GIOVANNINI: DIRETTA WEB

ROMA – In corso l’audizione alla Camera del ministro per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili (Mims), Enrico Giovannini, in seguito all’ istanza del capogruppo di Fdi, Francesco Lollobrigida: giorno decisivo, per l’Abruzzo e il Lazio, nella lotta volta ad evitare l’aumento dei pedaggi sull’autostrada A24 e A25, gestita da Strada dei Parchi, società della holding dell’abruzzese Carlo Toto.

Una ventina di sindaci ed amministratori sono a Roma per essere ricevuti alla Camera dei deputati, alle 10, da Fratelli d’Italia e, nel pomeriggio, dai gruppi Pd, Itala Viva, M5S, Art. 1 – Leu, Lega e Forza Italia.