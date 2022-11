A24-A25, BAGNAI (LEGA): “RIUNIONE INFORMALE AL MIT, PRIMO PASSO, INFONDATE VOCI AUMENTO TARIFFE”

L’AQUILA – “Dalla riunione è emerso un primo dato: le voci riferite ad aumenti ‘monstre’ delle tariffe sono destituite di fondamento. Il ministero e l’Anas sono al lavoro per realizzare gli investimenti necessari a riqualificare questa fondamentale infrastruttura. Riteniamo opportuno in questa fase evitare allarmi strumentali, per favorire un corretto dialogo fra tutti i livelli istituzionali nel territorio e a Roma”.

Così il deputato della Lega Alberto Bagnai, eletto in Abruzzo, al termine della “riunione informale” che si è svolta questa mattina al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a Roma, fra il ministro Matteo Salvini e gli amministratori e rappresentanti del territorio abruzzese sulle problematiche legate alle autostrade A24 e A25.

“Il ministro delle infrastrutture Salvini, assistito dagli uffici della sua struttura, ha voluto acquisire elementi per convocare a breve un tavolo istituzionale allargato a una delegazione più ampia dei rappresentanti del territorio”, spiega Bagnai.