A24-A25: BREVI CHIUSURE NOTTURNE RAMPE VALLE DEL SALTO E MAGLIANO DE’ MARSI

L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi Spa comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, saranno disposte delle brevi chiusure degli svincoli di Valle del Salto e di Magliano de’ Marsi con il seguente calendario e modalità.

Tra le ore 22:00 dei giorni 9 e 10 dicembre e le ore 05:00 dei giorni successivi, saranno disposte brevi chiusure, della durata di 2 ore circa, della rampa di uscita dall’autostrada A24 dello Svincolo di Valle del Salto, solo per il traffico proveniente da Roma Est/A25 e diretto verso la viabilità ordinaria di Valle del Salto, e della rampa di ingresso in autostrada A24 con direzione AQ/TE.

Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, tanto per i veicoli provenienti da Roma Est/A25 e diretti verso la viabilità ordinaria di Valle del Salto, quanto per i veicoli provenienti da Valle del Salto e diretti verso L’Aquila/Teramo, si consiglia di usufruire dello Svincolo di Magliano de’ Marsi percorrendo la SS578 Salto Cicolana.

Tra le ore 22:00 del giorno 10 dicembre e le ore 05:00 del giorno successivo saranno disposte, alternativamente alla chiusura delle rampe dello Svincolo di Valle del Salto sopra indicate, brevi chiusure, della durata di 2 ore circa, della rampa di entrata in autostrada A25 dello Svincolo di Magliano de’ Marsi con direzione Torano/A24 e della rampa di uscita dall’autostrada A25 per il solo traffico proveniente da Pescara/A14 e diretto verso la viabilità ordinaria di Magliano dei Marsi.

Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, a tutti i veicoli provenienti da Pescara/A14 e diretti verso la viabilità ordinaria di Magliano de’ Marsi, si consiglia di usufruire dello Svincolo di Avezzano, percorrendo la SS5 Tiburtina Valeria, mentre per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria di Magliano de’ Marsi e diretti verso Torano/A24 si consiglia di usufruire dello Svincolo di Valle del Salto proseguendo sulla SS578 Salto Cicolana.