A24-A25, CAPIGRUPPO MAGGIORANZA L’AQUILA: “CENTROSINISTRA CERCA SOLO LO SCONTRO”

L’AQUILA – “Ancora una volta il centrosinistra dimostra la sua pretestuosità e lo fa su un tema sensibile come quello della incolumità degli utenti che quotidianamente usufruiscono delle autostrade A24 e A25”.

Lo scrivono in una nota i capigruppo di maggioranza al Consiglio comunale dell’Aquila Leonardo Scimia (Fdi), Daniele Ferella (Lega), Laura Cococcetta (L’Aquila Futura), Maria Luisa Ianni (Forza Italia), Luigi Faccia (Civici con Biondi), Daniele D’Angelo (L’Aquila al centro).

“L’ordine del giorno presentato oggi in Consiglio comunale è stato bocciato dall’aula perché per il centrodestra la sicurezza delle nostre infrastrutture, strategiche per lo sviluppo dei nostri territori, è una priorità e sono già in atto le azioni per attuare quanto chiedevano le minoranze con il loro documento”, spiegano.

“Gli interventi per l’adeguamento e messa in sicurezza dei viadotti su A24 e A25 sono già previsti e per i primi bandi le offerte saranno presentati entro la fine di marzo. L’interlocuzione tra la Regione, il presidente Marco Marsilio e il commissario straordinario Marco Corsini è costante ed è stata ribadita recentemente la priorità delle opere sulle due tratte. In riferimento, poi, al tema dell’esenzione dei pedaggi di A24 e A25 per le popolazioni residenti in Abruzzo l’interlocuzione tra l’amministrazione il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini e la società di gestione è in atto da tempo per individuare un percorso condiviso in grado di dare risposte alle comunità e ai sindaci dei territori interessati, nei confronti dei quali il nostro sostegno non è mai venuto meno”.

“Per questo motivo avevamo chiesto di ritirare l’ordine del giorno delle opposizioni che, invece, non hanno voluto ascoltare ragioni e andare al voto, cercando lo scontro anziché il dialogo e la collaborazione su una questione così importante per cittadini, pendolari e viaggiatori”, concludono.