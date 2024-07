A24-A25: CHIUSURA NOTTURNA DI DUE RAMPE DELLO SVINCOLO DI TORANO PER LAVORI

TERAMO -La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori manutenzione, tra le ore 21:00 di questa notte e le ore 04:00 di domani 11 luglio, per alcune ore, sarà necessario disporre la chiusura temporanea di due rampe dello Svincolo direzionale di Torano: rampa con provenienza da A25/Pescara e direzione A24/L’Aquila – Torano; rampa con provenienza da A24/Roma e direzione A24/L’Aquila – Teramo. Al fine di minimizzare i disagi per la circolazione i suddetti provvedimenti saranno limitati al tempo strettamente necessario.

Conseguentemente, nella fascia oraria sopra indicata, tanto per i veicoli in transito sull’autostrada A25, provenienti da Pescara/A14 e diretti in A24 verso L’Aquila/Teramo quanto per quelli in transito sull’autostrada A24, provenienti da Roma e diretti verso AQ/TE, si consiglia di uscire allo Svincolo di Magliano dei Marsi dell’autostrada A25 per proseguire sulla SP62 e sulla SS578 rientrando in autostrada A24 attraverso lo Svincolo di Valle del Salto.