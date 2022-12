A24-A25: D’ERAMO, “STOP AD AUMENTO TARIFFE SOLO PRIMO PASSO, RINGRAZIAMO MINISTRO SALVINI” 

L’AQUILA – “Lo stop all’aumento delle tariffe per percorrere l’A24/A25 è solo un primo passo verso una gestione più puntuale e ‘vicina’ al cittadino e dimostra come il ministro Salvini si sia subito messo al lavoro su una questione di primaria importanza per l’economia e lo sviluppo del nostro territorio e di quello laziale”.

Così il coordinatore regionale abruzzese della Lega, Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato all’Agricoltura, nel commentare la audizione in commissione Ambiente del Senato di Matteo Salvini, ministro per le Infrastrutture e trasporti (Mit).

“Ringraziamo il ministro Salvini per aver confermato con forza il suo impegno e, in generale, per aver trattato con grande lungimiranza una autentica battaglia innescata dalla Lega che lavora da anni alla tematica – spiega ancora – Il suo impegno riguarda anche la sicurezza delle due importanti arterie autostradali, altro elemento da tempo sul tappeto e sul quale finora si è fatto poco, foto solo tante polemiche”.