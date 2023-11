A24-A25, DI GIROLAMO (M5S): “LAVORARE A ESENZIONE PEDAGGIO PER PENDOLARI”

ROMA – “Prendiamo atto che il governo nel dl Anticipi abbia voluto riportare all’antico le tratte autostradali A24 e A25, col ritorno in carreggiata di Strada dei Parchi. È chiaro che non possiamo dimenticare le inadempienze di questo soggetto perpetrate negli anni. Pertanto, riteniamo condivisibile l’obbligo di presentazione di un nuovo Pef e il mancato allungamento della concessione. A questo punto però, chiediamo all’attuale maggioranza a dar seguito agli impegni richiesti al governo Draghi ai tempi dell’approvazione del dl Infrastrutture nel 2022. In quell’occasione Fdi presentò un odg con il quale si chiedeva l’esenzione totale dal pedaggio per i pendolari abruzzesi che si muovono verso la Capitale e viceversa per quelli del Lazio”.

Così in una nota la senatrice abruzzese Gabriella di Girolamo, capogruppo M5s in commissione Lavori Pubblici al Senato.

“Addirittura l’attuale ministro Francesco Lollobrigida si espose con fior di dichiarazioni, spalleggiato dai vari Guido Liris, Etel Sigismondi e Guerino Testa, allora tutti rappresentanti di Fdi in regione Abruzzo. Presenterò un emendamento che va in quella direzione, e che in qualche modo impegni seriamente Strada dei Parchi a mettere a sistema l’esenzione: confido che la maggioranza non si volti dall’altra parte”, conclude.