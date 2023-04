A24-A25, DISSERVIZI AI CASELLI: “MANCATA EMISSIONE SCONTRINO RICEVUTA”

L’AQUILA – “In diverse occasioni il sistema automatico non ha emesso la ricevuta dopo il pagamento con carta di credito, nonostante la procedura sia stata eseguita sempre in maniera esatta”.

A segnalare il disservizio, per diversi caselli delle autostrade attualmente gestite da Anas A24 e A25, tra Lazio e Abruzzo, è un lettore di AbruzzoWeb.

“Solo negli ultimi giorni è successo all’uscita di Teramo e a quella di Bussi-Popoli – spiega ancora – si tratta di un grave problema per tutti coloro che devono dare un riscontro delle spese, sia per lavoro che per altre circostanze”.