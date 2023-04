L’AQUILA – Entro l’estate la gara d’appalto per i lavori di messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso, mentre è già stato avviato e programmato un tavolo di confronto tra amministratori di Lazio e Abruzzo per la risoluzione delle annose critività che riguardano le autostrade A24 e A25, dalla manutenzione ai pedaggi.

Sul tavolo, ci sono opere di riqualificazione dei viadotti per le quali è già disponibile un miliardo di euro assicurato con fondi complementari al Pnrr. È da questo bacino che potranno essere assicurate anche le risorse residuali per consentire l’avvio dei lavori di adeguamento del Gran Sasso entro l’estate. In totale, ad oggi c’è una “disponibilità di risorse pari a 3 miliardi” e che potrebbero essere ulteriormente integrate.

Si dicono soddisfatti sindaci ed amministratori locali al termine della prima riunione del tavolo tecnico riunito questo pomeriggio a Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: “un altro tassello importante si aggiunge così alle conquiste della nostra battaglia – commentano in una nota – c’è ancora tanta strada da fare ma non molliamo per il bene dei nostri territori”, scrive in una nota la delegazione capitanata dal primo cittaduino di Carsoli (L’Aquila) Velia Nazzaro.

All’incontro hanno partecipato il ministro Matteo Salvini, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, della Regione Lazio, Francesco Rocca, i delegati dei commissari straordinari, Marco Corsini e Corrado Gisogni, i tecnici dell’Anas e una rappresentanza del comitato dei sindaci che ha chiesto un confronto.

La gestione delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25 dopo il decreto del Cdm che ha stabilito la revoca anticipata in danno della concessione in scadenza nel 2030 a Strada dei Parchi, del gruppo Toto, è tornata ad Anas lo scorso luglio.

“La creazione del tavolo istituzionale per le Autostrade Roma L’Aquila Teramo e Torano Pescara è quindi ufficiale”, dichiara il Mit.

Salvini ha ribadito la massima attenzione per tutto il dossier della A24/A25, ricordando che “stiamo parlando dell’arteria su cui il Mit ha fatto più riunioni in assoluto”.

“Abbiamo avuto un’ottima notizia che riguarda il traforo del Gran Sasso: entro l’estate infatti andrà in gara l’appalto per realizzare i lavori di messa in sicurezza con l’assicurazione che tutte e tre le infrastrutture, quella dell’acqua potabile, della viabilità sotto il traforo e dei laboratori dell’istituto di fisica nucleare del Gran Sasso, resteranno sempre aperte”, spiega Marsilio.

“C’è stata sinergia tra i due commissari Corsini e Gisogni per la messa in sicurezza sismica e per la sicurezza dell’acquifero e siamo molto soddisfatti perché sono stati accolti i suggerimenti, le richieste e gli indirizzi che la Regione Abruzzo e il territorio hanno dato per risolvere questo ormai più che ventennale problema dell’acquifero del Gran Sasso”. Marsilio aggiunge anche di “aver chiesto al signor Ministro di rendere pubblico il progetto sulla rete autostradale, realizzato dall’ex Commissario Gentile e ora nelle mani del commissario Corsini, per sottoporlo alla condivisione e all’approvazione dei cittadini e dei territori”.

Per quanto riguarda il tema dei pedaggi, “nella prossima riunione, prevista tra circa un mese, la struttura tecnica del ministero farà anche una proposta in ordine al tema delle tariffe dei pedaggi, con diverse soluzioni possibili da presentare sulle quali ci potremmo confrontare”.

Sindaci ed amministratori di Lazio e Abruzzo spiegano: “la delegazione ha ricevuto informazioni in relazione alle attività poste in essere fino ad oggi, con l’impegno a portare al prossimo incontro, calendarizzato per la fine di maggio, i progetti di Anas, Commissario e Mit”.

“In merito ai pedaggi, a conferma di quanto sempre sostenuto e richiesto dai sindaci, la riduzione delle tariffe è possibile a condizione che il Governo stanzi le somme necessarie. Confermata altresì la gestione temporanea di Anas fino al 31 dicembre 2023 in attesa dell’istituzione della New Co prevista dalla legge. Ottimo risultato, ottenuto dai Sindaci, si registra in merito alla messa in sicurezza del bacino idrico del Gran Sasso, grazie alla collaborazione dei Commissari Corsini e Gisonni: entro l’estate partiranno i lavori”. I sindaci, aggiungono, “hanno altresì posto all’attenzione del tavolo le problematiche contrattuali dei lavoratori interessati dal passeggio della gestione da Strada dei Parchi ad Anas”.

Nel corso del prossimo tavolo, verrà condiviso con gli amministratori locali il programma dei lavori di messa in sicurezza.