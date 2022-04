A24-A25, FDI: “AL FIANCO DEI SINDACI CONTRO IL CARO PEDAGGI”

ROMA – “Fratelli d’Italia aderisce all’iniziativa dei 112 sindaci di Lazio e Abruzzo che sabato 23 aprile, dalle 10.00, manifesteranno nei pressi dei caselli autostradali della A24 e A25 per chiedere maggiore sicurezza ed evitare aumenti dei pedaggi, ingiustificati e insostenibili per le popolazioni locali”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

“Garantendo la presenza delle sue rappresentanze istituzionali con parlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali; FDI vuole esprimere la sua solidarietà nei confronti dei cittadini di questi territori e sottolineare l’inadempienza del ministro Giovannini, che nulla ha fatto per risolvere le criticità che riguardano queste due importanti arterie autostradali, in un’area dove non ci sono adeguati trasporti ferroviari o aerei alternativi. Criticità nel sistema di tpl che si sommano a una situazione già difficile, a causa di crisi industriali o degli eventi sismici che hanno colpito queste zone. La A24 e la A25 per molti rappresentano il collegamento indispensabile per raggiungere Roma o il proprio luogo di lavoro”.

“Tutti gli atti parlamentari proposti da FDI sono caduti nel vuoto a causa dell’incapacità degli ultimi governi. Auspichiamo che nel corso dell’informativa richiesta da Fratelli d’Italia e che dovrà essere calendarizzata, il ministro Giovannini dia una risposta seria e credibile”.