A24-A25, GENTILE: “SBLOCCATO PEF, INVIATA BOZZA A MIT”. COMMISSARIO STRAORDINARIO: “DECIDE GOVERNO”

L’AQUILA – “Stiamo lavorando molto assiduamente e con risultati concreti, come commissario ho già mandato un primo programma di intervento. Ho inquadrato la questione dal punto di vista generale condividendo con il Ministero per Infrastrutture e Trasporti, la strategia tecnica. In tal senso, ci sono due ipotesi di lavoro con due possibili strade: intervenire sull’esistente facendo essenzialmente gli adeguamenti antisismici, oppure in maniera più radicale con importanti rifacimenti e varianti su una infrastruttura risalente agli anni ’70”.

Così l’ingegnere Maurizio Gentile, fino alla fine dell’anno Ad di Rete ferroviaria italiana (Rfi), ingegnere idraulico originario di Sulmona (L’Aquila), attuale commissario straordinario per “l’espletamento dell’attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di interventi per la sicurezza antisismica delle autostrade abruzzesi e laziali A24 e A25”.

Le parole di Gentile fanno capire che è stata sbloccata la pratica legata al piano economico e finanziario (Pef) di Strada dei Parchi, concessionaria delle A24 e A25, che prevede tra le altre cose un intervento miliardario per la messa in sicurezza statica e sismica oltre al congelamento della tariffa e alla durata della convenzione. Il Pef, in attesa di rinnovo dal 2014, sarà una delle questioni all’attenzione del nuovo ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Enrico Giovannini.

“Con il nuovo ministro – spiega Gentile all’Ansa – si entrerà nel merito e si deciderà: la scelta spetta all’Autorità governativa, lo Stato sa cosa si può spendere, noi esperti possiamo dare indicazioni tecniche e lavorare insieme con risultati positivi. In ogni caso, posso dire che in questo primo mese di attività più concreta si sono stati fatti progressi molto importanti”.

La nomina di Gentile è arrivata in base a quanto previsto dal “Decreto Rilancio” con il preciso intento di sbloccare i cantieri. Tra questi ci sono quelli della messa in sicurezza delle autostrade abruzzesi A24 e A25, definite arterie strategiche in caso di calamità naturali, dopo il terremoto dell’Aquila del 2009, come sancito dalla legge di stabilità del 2012.

