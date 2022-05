ROMA – “Il governo ritiene opportuno operare per far sì che l’ attuale blocco delle tariffe delle tratte autostradali” A24 e A25 “previsto fino al 30 giugno 2022, venga prorogato al 31 dicembre 2022”.

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in una informativa urgente alla Camera circa l’aumento dei pedaggi sulle due autostrade, che collegano Lazio e Abruzzo, gestite da Strada dei Parchi, società della holding dell’abruzzese Carlo Toto.

“Il Commissario straordinario ha predisposto un piano di adeguamento dell’autostrada con un impegno complessivo pari a 6,5 miliardi di euro, distinto in due fasi, la prima per una spesa di 5,2 miliardi da completarsi entro il 2025, una seconda per una spesa di 1,3 miliardi di euro da realizzare dopo il 2025. Questo per consentire lavori di riqualificazione autostradale e prevenzione del rischio sismico. Per questo sono state stanziate risorse pubbliche in 3,1 miliardi di euro”, ha aggiunto.

Questa mattina, una ventina di sindaci ed amministratori sono arrivati a Roma per essere ricevuti alla Camera dei deputati, da Fratelli d’Italia e, nel pomeriggio, dai gruppi Pd, Itala Viva, M5S, Art. 1 – Leu, Lega e Forza Italia.

Le parole di Giovannini non fanno altro che confermare l’atteso provvedimento del governo, l’ennesimo, per bloccare il maxi aumento dei pedaggi. La scorsa settimana oltre 100 sindaci hanno presidiato i caselli per impedire i salasso che si sarebbe tradotto, ad esempio, in 7 euro in più per andare da Pescara a Teramo, +6,20 tra Teramo e Roma, +2,10 tra Carsoli e Roma, 2 euro tra Teramo e L’Aquila Ovest, +1,90 tra Sulmona e Pescara, +1,70 tra L’Aquila Ovest e Avezzano.

In media, a famiglia, i rincari avrebbero toccato gli 800 euro in più all’anno.

Sullo sfondo la situazione sempre più drammatica della concessione, con la società che lamenta di non poter più andare avanti senza l’approvazione del Pef con i 6,3 miliardi di lavori di messa in sicurezza sismica di una infrastruttura dichiarata strategica, oltre che a rischio, mentre il governo lavora alla rescissione della concessione, operazione che però avrà costi molto elevati in termini di risarcimenti per le casse dello Stato.

Mauro Fabris, vice presidente di Strada dei Parchi, alla viglia della audizione alla Camera dei Deputati del ministro Giovannini, è tornato a ribadire: “Ci preoccupa molto il fatto che il tema della sicurezza continui ad essere affrontato con un grave ritardo, speriamo che domani il Governo nella audizione del ministro Giovannini, possa indicarci una via certa e spedita per il futuro dell’autostrada”.

“Abbiamo dimostrato nel tempo di essere disponibili a risolvere le situazioni in maniera condivisa. Ci preoccupa il fatto che il Governo, come succede da anni, bloccherà con un decreto l’aumento dei pedaggi, senza porsi il problema che alla fine questo congelamento qualcuno lo dovrà pagare. Sarebbe invece auspicabile che le questioni sul tappeto, a partire dalle tariffe e dalla messa in sicurezza, si chiarissero una volta per tutte. Siamo contrari a soluzioni temporanee, come spiegato più volte”.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è intervenuto oggi alla seduta preparatoria del Cipess (che si riunirà domani), convocata con all’ordine del giorno solo un punto relativo alla proposta di Pef delle autostrade A24-A25.

Dopo aver registrato i pareri contrari di tutti gli uffici competenti, il presidente Marsilio ha messo a verbale il parere contrario della Regione su un Pef irricevibile e insostenibile, che non difende nemmeno la concessionaria (‘costretta’ a presentarlo seguendo le indicazioni perentorie del Commissario ad acta e del Mims).

“Se la sacrosanta bocciatura di questo Pef irricevibile sgombra il campo da un incubo che aveva già sollevato fortissime proteste nel territorio, resta fortissima la preoccupazione per quello che si annuncia un micidiale conflitto giudiziario e amministrativo tra lo Stato e la concessionaria. Un conflitto che può provocare danni gravissimi all’Abruzzo, mettendo in grave difficoltà sia il commissario Corsini per la messa in sicurezza sismica sia il commissario Gisonni per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso”.

“Fino ad oggi, infatti, i Commissari di governo hanno potuto contare sulla fattiva collaborazione della concessionaria nella predisposizione dei progetti e nella messa in disponibilità degli spazi e dei beni necessari a svolgere rilievi, sondaggi, prestazioni. Temiamo quindi forti ritardi, per non parlare della concreta possibilità che questo contenzioso finisca con un esborso molto pesante da parte dello Stato verso le casse della concessionaria. Ricordiamo che nemmeno la concessionaria responsabile del crollo del ponte Morandi a Genova è stata liquidata a zero euro. Facile prevedere che la pretesa di Strada dei Parchi di essere liquidata onerosamente (ad oggi quantificata in 2,5 miliardi) possa – alla fine – trovare almeno parziale accoglimento. Francamente, piuttosto che dare 1 o 2 miliardi in contanti alla concessionaria privata, preferirei che simili cifre venissero spese per completare la messa in sicurezza dell’autostrada o per finanziare un lotto ulteriore della ferrovia Roma-Pescara”.

“In conclusione, va bene respingere un Pef che contiene rincari mostruosi, ma il Governo garantisca la sicurezza e la sostenibilità delle autostrade abruzzesi”, ha concluso Marsilio.