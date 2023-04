ROMA – Un tavolo istituzionale per affrontare il tema della A24/A25.

È stato convocato per giovedì 20 aprile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sarà l’occasione per un confronto con una rappresentanza dei sindaci interessati. Presenti anche Regioni Abruzzo e Lazio, Anas, Commissario e tecnici del dicastero.

“È la dimostrazione che il vicepremier e ministro Matteo Salvini sta seguendo il dossier con la massima attenzione”, si legge in una nota del Mit.

L’incontro è stato convocato, quindi, il giorno dopo la protesta in programma per il 19 aprile organizzata da sindaci ed amministratori di Lazio e Abruzzo che da anni si battono per la messa in sicurezza e la riduzione dei pedaggi sulle importanti arterie stradali.

“Al momento non abbiamo ricevuto comunicazioni ufficiali con i dettagli, solo un messaggio vocale della Segreteria del Ministero ma non ci formalizziamo. Se confermato il contenuto della nota saremo disponibili al confronto, che attendiamo ormai da troppo tempo, e pronti a sospendere la manifestazione”, spiega ad AbruzzoWeb Velia Nazzaro, sindaco di Carsoli, in prima linea nella battaglia.

Ancora da chiarire la delegazione da quali sindaci sarà composta: “In serata valuteremo tutti gli aspetti e agiremo di conseguenza. Ulteriori comunicazioni e dettagli li forniremo nel corso delle prossime ore. L’importante è che ci sia finalmente una reale apertura e la voglia di risolvere insieme questa situazione”.