A24-A25, LA PORTA (LEGA): “DECLASSARLE E FARLE DIVENTARE SUPERSTRADE, UNICA SOLUZIONE”

L’AQUILA – “Declassare le autostrade abruzzesi, farle diventare delle semplici superstrade rendendole completamente gratuite”.

Questa la proposta della consigliera regionale della Lega Antonietta La Porta, che in una nota prosegue: “Sono contenta che l’intera Lega Abruzzo abbia sposato appieno questa mia proposta, sintesi di continui reclami che hanno reso inascoltati gli amministratori, dunque i cittadini, abruzzesi e laziali”.

“Il popolo abruzzese ha già pagato un tributo altissimo alle vergognose privatizzazioni , sia in termini economici che di mancato sviluppo. Le autostrade abruzzesi nate come fattore di crescita della regione, grazie alle privatizzazioni degli anni ’90 sono diventate una sciagura per l’Abruzzo, una palla al piede ed un freno allo sviluppo, al contrario di quello che è successo alle Regioni limitrofe (Lazio, Umbria e Marche) che con una rete di moderne e gratuite Superstrade collegano comodamente tutti i loro territori a costo zero per i cittadini”.

“Il declassamento quindi si impone perché l’Abruzzo ha già pagato abbastanza ed è arrivato il momento di concludere questa esperienza, senza dimenticare le condizioni di criticità dell’infrastruttura dovuta alla vetustà e alla mancata manutenzione che porteranno lo Stato ad aprire numerosi cantieri nei prossimi anni che porteranno sensibili disagi ai viaggiatori”.

“Raggiungere l’obiettivo sarà possibile per iniziativa diretta del Ministero o per iniziativa della Regione attraverso gli accordi Stato-Regione dell’autonomia differenziata, in ogni caso la Lega Abruzzo sarà in prima fila per liberare l’Abruzzo da queste catene che opprimono e condizionano la vita di tutti”, conclude.