A24-A25, LOLLOBRIGIDA: “DOMANI FDI VEDE SINDACI LAZIO-ABRUZZO SU PEDAGGI”

ROMA – “Domani mattina il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia tornerà a incontrare una delegazione dei tanti sindaci ed esponenti dei territori di Lazio e Abruzzo coinvolti dal possibile maxi-aumento dei pedaggi sulle autostrade A24 e A25”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

“Rappresenteremo le loro istanze al ministro competente Giovannini -spiega- che sul tema domani pomeriggio interverrà in Aula alla Camera svolgendo una informativa chiesta e ottenuta proprio da noi, e vigileremo affinché vengano fornite risposte e soprattutto certezze a tutte quelle famiglie che rischiano di essere colpite da una vera e propria stangata”.

“Se durante la sua relazione dovesse confermare quanto riportato oggi dal quotidiano Il Messaggero, e cioè che il governo nelle prossime ore sarebbe pronto a congelare il maxi-aumento -avverte – sarebbe senza dubbio un’ottima notizia per i cittadini e una vittoria dei sindaci, della Regione Abruzzo e di tutti gli esponenti politici tra i quali Fratelli d’Italia si è distinto per compattezza che da sempre si battono, fuori e dentro il Parlamento, per evitare questo pericoloso e gravissimo rincaro. Resta per noi però non rinviabile un approfondimento serio e necessario sugli investimenti per la sicurezza, la strategia logistica di questa importante parte del territorio nazionale. Riteniamo come minimo indispensabile che le zone più disagiate d’Italia abbiano agevolazioni, a cominciare dai trasporti, e non degli aggravi”, conclude Lollobrigida.