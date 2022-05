A24-A25, LOLLOBRIGIDA (FDI): “AGEVOLAZIONI PER PENDOLARI LAZIO E ABRUZZO”

ROMA – “Fratelli d’Italia chiede agevolazioni tariffarie per i pendolari delle A24 e A25. Non sono sufficienti azioni tampone per risolvere le criticità di un’arteria autostradale che tocca 113 comuni di Lazio e Abruzzo. Servono interventi strategici per ridare dignità a quelle popolazioni che vivono in aree in cui le infrastrutture sono carenti”.

Lo ha detto intervenendo in Aula, nel corso dell’informativa con il ministro Enrico Giovannini, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

“Non è accettabile che in Italia ci siano delle zone dove si viaggia gratuitamente, come previsto per la A22 per gli abitanti di Bolzano, grazie a Fratelli d’Italia, così come in passato per molte altre occasioni, e altre nelle quali i cittadini sono costretti a pagare cifre esorbitanti per muoversi, mentre i concessionari incassano, come nel caso della Strada dei parchi, circa 180 milioni di euro dai pedaggi”.

“FdI – ha aggiunto – è sempre stato attento a queste problematiche e, dopo aver partecipato con i sindaci ai presidi presso i caselli autostradali, oggi ha incontrato nuovamente gli stessi amministratori locali per dare loro sostegno e per chiedere al governo di prevedere per i residenti di quelle aree di percorrere gratuitamente le A24 e A25 e, così, ripagarli delle sofferenze vissute fino ad oggi”.