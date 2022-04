A24-A25, LOLLOBRIGIDA (FDI): “MINISTRO RISOLVA IL PROBLEMA O SI DIMETTA”

ROMA – “Una informativa urgente del ministro per le Infrastrutture Enrico Giovannini per dare risposte ai 112 sindaci ed al presidente della Regione sulla situazione in cui versano le autostrade A24 e A25 e sui costi di pedaggio”.

A chiederla, nell’aula della Camera dei deputati, Francesco Lollobrigida, di FdI.

“FdI sarà presente alla manifestazione che i sindaci abruzzesi faranno ai caselli dell’autostrada e invitiamo tutti a stare al loro fianco. Giovannini risolva il problema se è in grado o si dimetta”, conclude Lollobrigida.