A24-A25: MARCO CORSINI NUOVO COMMISSARIO MESSA IN SICUREZZA, FIRMATA OGGI LA NOMINA

ROMA – Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini, durante un’audizione in Senato sullo stato di attuazione del Pnrr, ha riferito di aver firmato oggi il decreto di nomina del nuovo commissario per la messa in sicurezza sismica delle tratte autostradali A24 e A25: si tratta dell’avvocato Marco Corsini.

A renderlo noto la sentarice M5S Gabriella Di Girolamo.

Nei giorni scorsi, in una lettera inviata allo stesso ministro Giovannini e al presidente del Consiglio, Mario Draghi, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, aveva espresso la “forte preoccupazione e il rammarico” perché, alla scadenza della proroga dell’incarico all’ingegner Maurizio Gentile nel ruolo di commissario straordinario per la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, “ancora non è stato firmato il Dpcm di nomina del nuovo commissario, nella persona dell’avvocato Marco Corsini”.

Il rischio paventato dal presidente Marsilio era quello del blocco “di tutte le attività in corso per la messa in sicurezza del tracciato autostradale con conseguenti ripercussioni anche sulle attività che si stanno portando avanti per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso senza tralasciare la questione relativa al paventato aumento dei pedaggi”.

Come fa sapere Di Girolamo: “Le domande che ho posto pochi giorni fa con la mia interrogazione sullo stallo in cui si trovano le autostrade A24 e A25 e il concessionario Strada dei Parchi hanno avuto oggi una prima importante risposta. È una buona notizia per l’intero Abruzzo che accolgo con soddisfazione. Dopo la scadenza dell’incarico al precedente commissario Maurizio Gentile si rischiava di tenere bloccati importanti ed ingenti investimenti, già stanziati e disponibili, per rendere più sicure le autostrade che attraversano la regione Abruzzo.”

“Ringrazio il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in attesa di ottenere risposte anche sull’aggiornamento del piano economico-finanziario del concessionario Strada dei Parchi, indispensabile per scongiurare ulteriori aumenti dei pedaggi”, conclude Di Girolamo.