A24-A25, MATONE (LEGA): “NON ABBIAMO BISOGNO DI LEZIONI DA PD E M5S”

ROMA – “Chi parla oggi di scarsa considerazione da parte del ministro Salvini è in completa malafede”.

Lo dichiara la deputata della Lega Simonetta Matone: “Pd e M5S hanno gestito direttamente il Mit. Non ci sembra che siano stati in grado di affrontare concretamente e risolvere i problemi di A24-A25. Non abbiamo bisogno di lezioncine irricevibili: in un mese Salvini ha già impresso un evidente cambio di passo rispetto al passato. Rimandiamo al mittente queste polemiche, a cui rispondiamo con i fatti”.