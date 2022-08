A24-A25: ODG PEZZOPANE PER AZZERAMENTO PEDAGGIO PER PENDOLARI E SU TRATTA L’AQUILA EST ED OVEST

L’AQUILA – “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione dell’ordine del giorno a mia prima firma approvato che impegna il governo sia ad assicurare, garantendo la piena applicazione della clausola sociale, la stabilità occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori nel passaggio tra Strada Parchi ed Anas e ad individuare soluzioni adeguate per ridurre, fino all’azzeramento, le tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25 per i pendolari e ad azzerare le tariffe sulla tratta urbana L’Aquila Est /Ovest e nella tratta ricompresa nella fascia urbana del Comune di Roma, con particolare riferimento alla eliminazione delle barriere dei caselli di Guidonia-Settecamini e Lunghezza”.

Lo dichiara la deputata dem Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

“Fortunatamente – conclude Pezzopane – grazie ad un emendamento presentato dal Partito Democratico, è già in vigore una specifica clausola sociale a tutela del personale della società Toto Costruzioni S.p.a. Inoltre, l’attività e l’impegno dei democratici hanno già garantito la sospensione degli aumenti tariffari previsti dalla convenzione con la società Strada dei Parchi. Ma il nostro impegno è quello di fare ancora di più per i pendolari che utilizzano quel tratto autostradale, fino ad ottenere l’abolizione totale dei pedaggi. E’ giusto dare in concessione al privato infrastrutture pubbliche a patto però che questo produca effetti virtuosi ben visibili sulla gestione, sull’economia e sulla sicurezza degli utenti e cittadini che le utilizzano. Oggi è l’ultima seduta di questa legislatura e sono molto soddisfatta di questo importante impegno ottenuto dal governo.”