A24-A25, PEZZOPANE: “AUDIZIONE MINISTERO INSODDISFACENTE, PREOCCUPAZIONE PER SICUREZZA E TARIFFE”

L’AQUILA – “Così non va. E non mi ritengo per nulla soddisfatta di quanto ha dichiarato oggi in commissione Ambiente della Camera Felice Morisco, responsabile della Direzione generale per le strade e autostrade, in merito alla sospensione degli incrementi delle tariffe delle autostrade A24 e A25″.

Così, in una nota la deputata del Pd Stefania Pezzopane, candidata a sindaco dell’Aquila, dopo aver chiesto e ottenuto l’audizione in commissione Ambiente di Felice Morisco, Mauro Fabris e Riccardo Mollo, rispettivamente vicepresidente e amministratore delegato di Strada dei Parchi Spa.

“Non è per nulla chiaro cosa il governo intenda fare -continua Pezzopane- Siamo molto preoccupati perché non vediamo un disegno chiaro e la ricostruzione fatta stamane appare molto confusa e carente”.

Pezzopane ha anche presentato una interrogazione sulla vicenda Strada dei Parchi con la quale ha chiesto “certezze su tariffe e sui Piani economici e finanziari per la sicurezza”.

“Ho chiesto – incalza la deputata abruzzese del Pd- un tavolo di lavoro che faciliti la definizione del Pef, atteso ormai 13 anni. I lavori vanno accelerati poiché si registrano continui incidenti, pericolosissime cadute massi e animali che attraversano le carreggiate. E quel che più preoccupa è la mancanza di dialogo”.

“Al ministero e al governo nella sua interezza ho chiesto, ancora oggi, l’apertura di un tavolo di confronto immediato e costruttivo sul destino dell’autostrada. Inoltre, ho chiesto un impegno netto a bloccare gli aumenti delle tariffe. Per due anni sono stati bloccati grazie ad un mio emendamento che ebbe l’appoggio della ministra Paola De Micheli. Ora cosa si intende fare? Ancora non è chiaro. Nemmeno è chiaro il percorso in istruttoria di una eventuale acquisizione della concessione in capo allo Stato. Chi paga la penale? Spero non i cittadini con le tariffe. Continuerò ad incalzare il governo su questa vertenza decisiva per lo sviluppo dell’ Abruzzo e dell’Aquila”, chiosa Pezzopane.