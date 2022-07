A24-A25: REVOCATA CONCESSIONE STRADA DEI PARCHI, “PROVVEDIMENTO STORICO, SODDISFATTI”

ROMA – Il Consiglio dei ministri ha adottato il provvedimento di revoca della concessione dell’Autostrada dei Parchi. L’A24 (Roma-L’Aquila-Teramo) e l’A25 (Torano-Pescara) erano in concessione alla società Strada dei Parchi, controllata dalla Toto Holding, dell’imprenditore pescarese Carlo Toto.

“Il provvedimento sulla revoca della concessione dell’autostrada dei parchi è storico e siamo molto soddisfatti. Io e il ministro Orlando abbiamo espresso soddisfazione. Finalmente si riequilibra il potere tra i concessionari e lo Stato”, l’annuncio del ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli uscendo da Palazzo Chigi. “L’ok del Cdm alla revoca della concessione dell’Autostrada dei Parchi, è un segnale molto importante. Una concessione non è privatizzazione. Lo Stato esige il pieno rispetto degli impegni assunti dai concessionari, soprattutto quando si tratta della sicurezza dei trasporti e dei cittadini. Un ringraziamento alle strutture che hanno gestito questa procedura e al ministro Enrico Giovannini”, le parole del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando.

L’iter per la rescissione del contratto di gestione delle autostrade A24 e A25, che collegano Lazio e Abruzzo, era partito lo scorso febbraio, con il Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibile che aveva presentato una istanza di revoca in danno, e Sdp che aveva risposto con una istanza di stop anticipato della concessione in scadenza nel 2030 corredata da un indennizzo di 2,5 miliardi di euro. Nei giorni scorsi l’ultimo scontro tra Sdp e il Mims, da anni in contenzioso sulla gestione, in particolare sulla messa in sicurezza sismica, sul rinnovo del piano economico finanziario (Pef) fermo dal 2013.

La trattativa tra Ministero e Sdp è partita a seguito di una lettera inviata dallo stesso ministero che sta percorrendo la strada della statalizzazione.

A seguire il dossier Francesco Giavazzi consigliere economico del premier Mario Draghi e Marco Leonardi segretario del Cipess, il dipartimento per la programmazione e la politica economica. Per Strada dei Parchi al tavolo il vicepresidente Mauro Fabris e Riccardo Toto, uno dei figli del capostipite Carlo.

Della vicenda si è occupato lo stesso Draghi che, che secondo quanto si è appreso, sarebbe stato favorevole al ritorno della infrastruttura pubblica dal 2000 nelle mani del privato dopo la gestione pubblica dell’Anas.

Al gruppo Toto dovrebbe subentrare una newco di Anas, l’azienda pubblica delle strade del gruppo Fs a cui nel 1999 la gestione delle due autostrade è stata tolta nella controversa stagione delle privatizzazioni. La newco, istituita, ma ancora sulla carta, dal decreto Infrastrutture ad ottobre si configura come una “Anas numero 2” per la gestione delle autostrade e l’incasso dei caselli.

Per la holding di Toto, la gestione era diventata un campo minato e un pessimo affare, a causa innanzitutto della mancata approvazione, nonostante la nomina di ben due commissari, del Pef dal valore di 6,2miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi a carico della concessionaria, per la messa in sicurezza sismica, previsto nella legge di stabilità del 2012 nella quale, a seguito del terremoto dell’Aquila del 2009, le due arterie si considerano strategiche in caso di calamità naturali.

REAZIONI

GRIPPA (M5S): “E’ UNA VITTORIA STORICA”

“È un giorno che non si potrà dimenticare facilmente quello di oggi visto che abbiamo raggiunto un traguardo storico per la viabilità di una importante arteria stradale italiana. La revoca della concessione alla Strada dei Parchi è un risultato che abbiamo inseguito e per cui abbiamo lavorato per anni e che oggi, finalmente, è realtà”.

È quanto si legge in una nota della deputata del MoVimento 5 Stelle Carmela Grippa capogruppo in commissione Trasporti.

“Una revoca – aggiunge – che abbiamo sempre ritenuto necessaria e che, proprio poche settimane fa, avevamo chiesto in Aula al Ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini. Non nascondo la mia personale soddisfazione a cui si associa quella del senatore Gianluca Castaldi perché parliamo di una infrastruttura strategica utilizzata ogni giorno da pendolari, studenti, lavoratori e il cui ruolo strategico è stato riconosciuto negli anni anche in virtù delle ricadute economiche e del turismo nelle regioni che attraversa”.

“Oggi il Movimento ha vinto una battaglia di civiltà di cui andiamo molto orgogliosi. Certo che non finisce qui perché il nostro lavoro continuerà nel segno di raggiungere l’obiettivo di un totale riassetto della strada dei Parchi per quanto riguarda la sicurezza e manutenzione. Il futuro di questa Strada deve essere connaturato da una gestione coerente con il suo imprescindibile valore pubblico per milioni di cittadini”, conclude.