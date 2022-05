A24-A25, SDP: “PRONTO PIANO ESTIVO PER CHIUDERE CANTIERI”

PESCARA – “Stiamo predisponendo un piano per agevolare l’utenza delle autostrade A24 e A25 in vista della stagione estiva. Lavoreremo di notte e chiuderemo tutti i cantieri possibili nei fine settimana per agevolare gli spostamenti”.

Così Riccardo Mollo, amministratore delegato di Strada dei Parchi intervenuto nel corso del forum Terrà in svolgimento a Pescara. Nel suo intervento Mollo ha ribadito l’impegno costante della concessionaria per garantire la messa in sicurezza e gli adeguamenti antisismici.