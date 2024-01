A24-A25: SDP, “RICONOSCIUTI ONORE E SERIETA’ AZIENDA, RIPRENDIAMO CON PIU’ VIGORE DI PRIMA”

ROMA – “Giustizia è stata fatta. L’onore, le capacità e la serietà dell’azienda ci sono state infine riconosciute. Riprendiamo con più vigore di prima il nostro servizio al territorio”.

Così in una nota Mauro Fabris, vicepresidente di Strada dei Parchi Spa, sul reintegro dalla mezzanotte della società del gruppo industriale abruzzese Toto nella gestione delle autostrade A24 e A25.

“Il primo ringraziamento va a tutti i dipendenti e collaboratori del Gruppo – spiega ancora Fabris -. È soprattutto grazie alla loro professionalità, ai loro sacrifici e impegno quotidiano che siamo riusciti a resistere e andare avanti. Un apporto fondamentale anche quello degli stakeholders del Gruppo che hanno compreso le difficoltà del momento e hanno avuto pazienza e fiducia che tutto si sarebbe risolto positivamente, come sempre sostenuto, nel corso di questi lunghi mesi. Un grazie infine alle Istituzioni. Al Governo, al Parlamento, in particolare ai parlamentari del territorio, per aver onestamente riconosciuto e posto rimedio all’errore precedente. Alle Istituzioni locali, per prima la Regione Abruzzo, che hanno saputo ben rappresentare, accanto all’esigenza di avere un’infrastruttura ben gestita e sicura, i rischi potenziali per l’economia locale derivanti dal protrarsi di una situazione critica per un Gruppo che occupa oltre 1700 persone sul territorio”.