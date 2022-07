A24-A25: SINDACI A ROMA PER RIUNIONE CON PARLAMENTARI, MARSILIO INCONTRA SINDACATI

L’AQUILA – Una delegazione di sindaci di Abruzzo e Lazio, guidata dal sindaco di Carsoli Velia Nazzarro, ha oggi incontrato a Roma, negli uffici dei gruppi parlamentari, i rappresentanti di Pd e FdI per avere informazioni sullo stato dell’arte della situazione anche alla luce del provvedimento del TAR Lazio che ha sospeso l’efficacia del Decreto Legge di revoca della concessione a Strada dei Parchi Spa.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, questa mattina ha incontrato i rappresentanti sindacali di Strada dei Parchi. Erano presenti Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl. I sindacati hanno sottoposto al presidente Marsilio le preoccupazioni emerse dopo la vicenda della revoca della concessione delle autostrade A/24 e A/25 che al momento è stata sospesa da una decisione del Tar. La questione relativa ai livelli occupazionali preoccupa i lavoratori, oggi impiegati lungo le autostrade che collegano l’Abruzzo al Lazio, sia per quanto riguarda il numero del personale che transiterebbe da Strada dei Parchi ad Anas poiché il Decreto Legge specifica solo “nella misura necessaria”, sia per ciò che concerne l’inquadramento contrattuale che potrebbe non tener conto di diritti e professionalità già acquisiti dagli attuali lavoratori

All’incontro con i sindaci era presente sottosegretario alla Presidenza della Regione Umberto D’Annuntiis, di Fdi, che spiega: “Si è chiesto, per l’ennesima volta, la costituzione di un tavolo tecnico politico che possa fornire un aggiornamento costante della situazione. Il Decreto Legge, inoltre, non entra nel merito del problema delle tariffe che rimane problema insoluto e si sono chieste informazioni sulle risorse destinate alla messa in sicurezza della infrastruttura.

Chiesto anche chiarimenti sulla situazione dei tanti lavoratori interessati dal provvedimento.

La deputata del Pd Stefania Pezzopane, per il Pd, ha rappresentato la complessità della situazione ribadendo la volontà del governo di rendere pubblica l’autostrada e affidare la gestione all’Anas sottolineando che il Decreto Legge prevede punti deboli e situazioni che vanno chiarite.

L’onorevole di Fdi Tommaso Foti ha messo in evidenza una situazione di stallo con un contenzioso che blocca tutto anche perché Anas assume un ruolo che contrasta con quando prevede la legge.

“L’obiettivo della Regione Abruzzo – ha concluso D’Annuntiis – è quello di tutelare tutti gli automobilisti sia in termini di sicurezza sia con tariffe congrue, e di salvaguardare il lavoro di tutti coloro che ogni giorno si impegnano per garantire la sicurezza, per migliorare la percorribilità delle strade, per far funzionare l’intero sistema autostradale”.

Ha dichiarato Pezzopane: “Seguiamo con attenzione il passaggio della gestione delle autostrade abruzzesi A24 e A25 dalla società concessionaria Strada dei Parchi ad Anas. Abbiamo fortemente voluto l’incontro di oggi per ascoltare le vostre preoccupazioni e richieste, per cercare di raggiungere insieme un obiettivo comune. Il passaggio ad Anas deve essere seguito con attenzione, sia per la salvaguardia dell’occupazione e di tutti gli occupati senza lasciare indietro nessuno, che per noi è una priorità, sia per migliorare l’efficienza delle strutture, velocizzare gli interventi di messa in sicurezza e tenere bloccate le tariffe, riducendole fino all’azzeramento, per i pendolari”.

“Auspico – dice Pezzopane – che il ministero apra un tavolo nella fase di discussione del decreto al Senato, faccia un confronto con le parti sociali e con gli enti locali. Quando si passa da una concessione privata ad una pubblica lo Stato deve essere una figura amica. Credo sia importante anche costruire un tavolo di lavoro con il governo per arrivare ad una soluzione che sia giusta ed adeguata. La sentenza del TAR e l’annunciato ricorso del governo al consiglio di Stato ci preoccupa, una fase di incertezza e di contenzioso non aiuta l’economia abruzzese. Se ci sono spazi di dialogo è bene percorrerli. Manteniamo aperto il canale con i sindaci e siamo pronti a rivederci nei prossimi giorni”, conclude la deputata.

Per quanti riguarda l’incontro di Marsilio con i sindacati, ha detto il presidente “Condivido le preoccupazioni dei sindacati e dopo la riunione ho già rappresentato al ministro Giovannini, con cui ho avuto un incontro in videocollegamento, quanto emerso nel corso del confronto sindacale. L’obiettivo della Regione Abruzzo è quello di tutelare tutti gli automobilisti che utilizzano le tratte autostradali abruzzesi sia in termini di sicurezza sia con tariffe congrue, e di salvaguardare il lavoro di tutti coloro che ogni giorno dedicano il loro impegno quotidiano per garantire la sicurezza, per migliorare la percorribilità delle strade, per far funzionare l’intero sistema autostradale”.