L’AQUILA – “I sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella lotta contro il ‘caro-pedaggi’ e per la sicurezza di A24-A25, all’esito dell’incontro convocato dopo i comunicati stampa del Mit, ribadiscono che il gruppo, ad oggi, non ha ancora ricevuto alcun riscontro alle note inviate al Mit e che i quattro Amministratori delle due Regioni che, nella giornata odierna, hanno incontrato il Ministro Salvini, non rappresentavano il gruppo non avendo ricevuto alcuna delega in tal senso”.

Arriva a fine giornata, dopo lunghe polemiche, la nota firmata da 117 sindaci di Lazio e Abruzzo in merito all’irrisolto caso delle autostrade A24-A25, che attendono da anni una svolta sulla questione del caro pedaggi e messa in sicurezza.

Ieri si è tenuto un incontro informale al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini, con una delegazione di sindaci abruzzesi e laziali e i tecnici dell’Anas. Erano presenti, però, solo gli amministratori Mariano Calisse, presidente della Provincia di Rieti e sindaco di Borgorose, Giuseppe Serratore, vicesindaco di Casape, Giuseppe Buccella, sindaco di Ortona dei Marsi, Francesco D’Amore, sindaco di Fagnano Alto. Tutti leghisti, o vicini alla Lega.

Pertanto, fanno sapere gli altri sindaci ed Amministratori di Lazio e Abruzzo, resteranno “in attesa di una convocazione ufficiale da parte del Mit e confermano, nel caso in cui il ‘silenzio’ del Ministro dovesse perdurare, la manifestazione fissata per il 29 novembre 2022 nei pressi del Ministero dei Trasporti”.

“I Sindaci e gli Amministratori di Lazio e Abruzzo che portano avanti una battaglia di civiltà da quasi 5 anni, non demordono e continueranno a lottare per garantire ai loro territori autostrade sicure e meno care!”, chiosano.

Le richieste sono sempre le stesse, messe nero su bianco nella lettera di fine ottobre a Salvini: “l’adozione di provvedimenti urgenti atti a garantire la sicurezza nei suddetti tratti autostradali e finalizzati alla riduzione dei costi dei pedaggi autostradali della A24 e A25”, e l’esenzione totale dai pedaggi a favore dei residenti nelle regioni Lazio e Abruzzo, se pendolari per motivi di lavoro, studio, salute.

Di seguito i nomi di tutti i sindaci che hanno firmato la nota.

1. Sindaco di Carsoli – Velia Nazzarro 2. Sindaco di Tivoli – Giuseppe Proietti 3. Sindaco di Cineto Romano – Massimiliano Liani 4. Sindaco di Mandela – Claudio Pettinelli 5. Sindaco di Pisoniano – Enzo Aureli 6. Sindaco di Castelli – Rinaldo Seca 7. Presidente ANCI Abruzzo – Gianguido D’Alberto 8. Presidente ANCI Lazio – Riccardo Varone 9. Sindaco di L’Aquila – Pierluigi Biondi 10. Sindaco di Teramo – Gianguido D’Alberto 11. Sindaco di Ascrea – Riccardo Nini 12. Sindaco di Agosta – Massimiliano Valente 13. Sindaco di Petrella Salto – Gaetano Micaloni 14. Commissario Straordinario VII Comunità Montana Lazio – Gaetano Micaloni 15. Commissario Straordinario IX Comunità Montana del Lazio – Nando Cascioli 16. Commissario Straordinario X Comunità Montana del Lazio – Gina Panci 17. Sindaco di Celano – Settimio Santilli 18. Sindaco di Rocca di Botte – Fernando Marzolini 19. Sindaco di Camerata Nuova – Settimio Liberati 20. Sindaco di Subiaco – Domenico Petrini 21. Sindaco di Arcinazzo Romano – Luca Marocchi 22. Sindaco di Ciciliano – Massimiliano Calore 23. Sindaco di Lecce nei Marsi – Augusto Barile 24. Sindaco di Castel Madama – Michele Nonni 25. Sindaco di Aielli – Enzo Di Natale 26. Sindaco di Anticoli Corrado – Francesco De Angelis 27. Sindaco di Vicovaro – Fiorenzo De Simone 28. Sindaco di Paganico Sabino – Danilo D’Ignazi 29. Sindaco di Sambuci – Francesco Napoleoni 30. Sindaco di Pescina – Mirko Zauri 31. Sindaco di Collalto Sabino – Maria Pia Mercuri 32. Sindaco di Licenza – Ilaria Passacantilli 33. Sindaco di Riofreddo – Palma Giancarlo 34. Sindaco di Oricola – Antonio Paraninfi 35. Sindaco di Pereto – Giacinto Sciò 36. Sindaco di Sante Marie – Lorenzo Berardinetti 37. Sindaco di Civitella Roveto – Pierluigi Oddi 38. Sindaco di Canistro – Gianmaria Vitale 39. Sindaco di Magliano dei Marsi – Pasqualino Di Cristofano 40. Sindaco di Scurcola Marsicana – De Simone Nicola 41. Sindaco di Pescorocchiano – Ilaria Gatti 42. Sindaco di Vivaro Romano – Beatrice Sforza 43. Sindaco di Collegiove – Domenico Manzocchi 44. Sindaco di Nespolo – Luigino Cavallari 45. Sindaco di Roviano – Mattia Folgori 46. Sindaco di Vallinfreda – Filippo Sturabotti 47. Sindaco di Arsoli – Gabriele Caucci 48. Sindaco di Tagliacozzo – Vincenzo Giovagnorio 49. Sindaco di Colle di Tora – Otello Loreti 50. Sindaco di Borgorose – Mariano Calisse 51. Sindaco di Gerano – Danilo Felici 52. Sindaco di Casape – Mariani Marco 53. Sindaco di Avezzano – Giovanni Di Pangrazio 54. Sindaco di Rocca S. Stefano – Sandro Runieri 55. Sindaco di S. Vito Romano – Maurizio Pasquali 56. Sindaco di Cerreto Laziale – Gina Panci 57. Sindaco di Vallepietra – Flavio De Santis 58. Sindaco di Rocca Canterano – Fulvio Proietti 59. Sindaco di Roccagiovine – Marco Bernardi 60. Sindaco di Roiate – Antonio Proietti 61. Sindaco di Balsorano – Antonella Buffone 62. Sindaco di Varco Sabino – Gabriele Maglioni 63. Sindaco di Concerviano – Pierluigi Buzzi 64. Sindaco di Marcetelli – Daniele Raimondi 65. Sindaco di Fiamignano – Filippo Lucentini 66. Sindaco di San Benedetto dei Marsi – Quirino D’Orazio 67. Sindaco di Antrodoco – Alberto Guerrieri 68. Sindaco di Marano Equo – Franco Tozzi 69. Sindaco di Colledara – Emanuele Tiberi 70. Sindaco di Acciano – Fabio Camilli 71. Sindaco di Fossa – Fabrizio Boccabella 72. Sindaco di Castel di Ieri – Fernando Fabrizio 73. Sindaco di Barisciano – Fabrizio D’Alessandro 74. Sindaco di Tornimparte – Giammario Fiori 75. Sindaco di Cagnano Amiterno – Iside Di Martino 76. Sindaco di Molina Aterno – Luigi Fasciani 77. Sindaco di Scoppito – Loreto Lombardi 78. Sindaco di Gagliano Aterno – Luca Santilli 79. Sindaco di Bellegra – Flavio Cera 80. Sindaco di Castelvecchio Subequo – Marisa Valeri 81. Sindaco di S. Demetrio né Vestini – Antonio Di Bartolomeo 82. Sindaco di Marcellina – Alessandro Lundini 83. Sindaco di Percile – Claudio Giustini 84. Sindaco di Palombara Sabina – Alessandro Palombi 85. Sindaco di Cervara di Roma – Adriano Alivernini 86. Sindaco di Castel Castagna – Rosanna De Antoniis 87. Sindaco di Isola del Gran Sasso – Andrea Ianni 88. Sindaco di Sulmona – Gianfranco Di Piero 89. Sindaco di Prezza – Marianna Scoccia 90. Sindaco di Capistrello – Francesco Ciciotti 91. Sindaco di Ovindoli – Angelo Ciminelli 92. Sindaco di Anversa – Gianni Di Cesare 93. Sindaco di Pacentro – Guido Angelilli 94. Sindaco di Campo di Giove – Giovanni Di Mascio 95. Sindaco di Cansano – Mario Ciampaglione 96. Sindaco di Cocullo – Sandro Chiocchio 97. Sindaco di Bugnara – Giuseppe Lo Stracco 98. Sindaco di Pettorano – Antonio Carrara 99. Sindaco di Roccacasale – Enrico Pace 100. Sindaco di Pratola Peligna – Antonella Di Nino 101. Sindaco di Raiano – Marco Moca 102. Sindaco di Corfinio – Romeo Contestabile 103. Sindaco di Vittorito – Carmine Presutti 104. Sindaco di Villalago – Fernando Gatta 105. Sindaco di Scanno – Giovanni Mastrogiovanni 106. Sindaco di Goriano – Rodolfo Marganelli 107. Sindaco di Secinaro – Noemi Silveri 108. Sindaco di Tossicia – Emanuela Rispoli 109. Sindaco di Ortona dei Marsi – Giuseppe Buccella 110. Sindaco di San Polo dei Cavalieri – Simone Mozzetta 111. Presidente Ali Abruzzo – Giacomo Carnicelli 112. Sindaco Civita d’Antino – Sara Cicchinelli 113. Sindaco di Guidonia Montecelio – Mauro Lombardo 114. Sindaco Turania – Roberto Proietti 115. Sindaco di Poli – Federico Mariani 116. Sindaco di San Gregorio da Sassola – Gianni Loreto Colagrossi 117. Sindaco di Canterano – Aldo Todini