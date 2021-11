A24, AUTO IN FIAMME IN GALLERIA ROVIANO. TEMPESTIVO INTERVENTO STRADA DEI PARCHI

ROMA – Alle ore 8.28 di questa mattina un’autovettura ibrida, all’interno della Galleria Roviano, ha preso fuoco a seguito di un tamponamento. L’altro veicolo è immediatamente uscito dalla Galleria, mentre la Polizia Stradale ha tempestivamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni, da ieri mattina deviato a doppio senso nella Galleria est per consentire lavori di manutenzione nel fornice opposto. L’intervento immediato della squadra antincendio di Strada dei Parchi a presidio della Galleria ha permesso di contenere le fiamme, particolarmente tenaci attorno al pacco batterie della vettura. I Vigili del Fuoco, arrivati sul posto alle 8.55, hanno concluso l’operazione e certificato lo spegnimento alle 8.59, mentre già dalle 8.50 è stato riaperto il fornice opposto, dove si erano appena concluse le manutenzioni, per agevolare lo smaltimento della coda verso Roma. Nessuna conseguenza per i passeggeri dei due veicoli, immediatamente soccorsi dal 118.

I controlli di sicurezza da parte dei tecnici di SdP non hanno riscontrato danni agli impianti e hanno permesso di riaprire anche il fornice est, in direzione L’Aquila/A25/Teramo, alle 9.18. La coda in direzione Teramo, che in poco più di mezz’ora ha raggiunto un’estensione massima di 5 km, è rapidamente defluita e alle 10 il traffico è tornato regolare in entrambe le direzioni.

Formate da personale altamente specializzato, le squadre di SdP sono poste a presidio di tutte le gallerie della rete A24 e A25 superiori ai 500 metri di lunghezza. Dotate di veicoli speciali, due scooter con bazooka spara-acqua e due pick-up con un serbatoio da 400 litri, sono capaci di intervenire con la massima prontezza e flessibilità in ogni condizione di traffico e di emergenza. Ancora una volta, il loro pronto intervento ha permesso di scongiurare conseguenze più gravi per le persone e una situazione che, in questi orari, sarebbe potuta degenerare in una paralisi del traffico.