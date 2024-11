A24: BLOCCATO IN AUTOSTRADA, POLIZIA INTERVIENE PER CONSENTIRE TRAPIANTO DI RENE ALL’AQUILA

L’AQUILA – Doveva recarsi urgentemente all’Ospedale dell’Aquila per un trapianto di rene atteso da 7 anni ma, a causa di disagi alla viabilità, è rimasto bloccato in autostrada: una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale dell’Aquila lo ha quindi raggiunto e, vista la situazione di urgenza e lo stato di agitazione dell’uomo, un operatore si è messo alla guida della sua auto, scortato da un collega nel veicolo di servizio, giungendo per tempo al “San Salvatore”, dove l’uomo era atteso dall’equipe medica per il delicato intervento.

A comunicarlo in una nota, è la Questura dell’Aquila, che ripercorre l’accaduto.

Ieri notte, la tratta autostradale della A24 da Colledara ad Assergi è stata chiusa per lavori di manutenzione all’interno del Traforo del Gran Sasso. La riapertura prevista per le 6 è però slittata a causa del vento forte che ha abbattuto la segnaletica verticale e trasportato diversi rami sulla carreggiata.

Nel frattempo che gli operai della concessionaria Strada dei Parchi SpA si adoperavano per ripristinare la viabilità, diversi veicoli sono rimasti in attesa nelle due direzioni di marcia.

Tra questi, un’auto con a bordo l’ uomo che doveva recarsi urgentemente all’Ospedale dell’Aquila il trapianto e che per questo aveva chiamato il 112NUE.

Da qui l’intervento della pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale dell’Aquila.

Alle 8.05 la tratta autostradale è stata riaperta.

“Da parte della Polizia di Stato i migliori auguri per la riuscita dell’intervento chirurgico e per una pronta ripresa”, conclude la nota.