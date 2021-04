A24: CHIUSURA CASELLO TORNIMPARTE IN ENTRATA VERSO ROMA E IN USCITA DA L’AQUILA-TERAMO

L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per completare gli interventi di adeguamento sismico della carreggiata est del viadotto Sant’Onofrio in prossimità dello svincolo di Tornimparte, al km 84+950 dell’autostrada A24, sarà disposta, dalla mezzanotte del giorno 14 aprile alla mezzanotte del 31 agosto, la chiusura al traffico della rampa di svincolo che collega il casello di Tornimparte alla carreggiata ovest dell’A24, inibendo il transito ai veicoli diretti verso Roma provenienti dalla viabilità ordinaria.

Contemporaneamente sarà anche disposta la chiusura al traffico della rampa di uscita dalla carreggiata ovest dell’A24, inibendo il transito ai veicoli provenienti da L’Aquila-Teramo diretti verso Tornimparte o Campo Felice. Nel periodo indicato la circolazione autostradale continuerà ad essere garantita nei due sensi di marcia con deviazione su una rampa.

Conseguentemente, nel suddetto periodo, Strada dei Parchi consiglia i seguenti itinerari alternativi:

i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria (Villagrande, Tornimparte, etc.) e diretti verso Roma/A25 potranno percorrere la viabilità ordinaria (SP1 Amiternina e la SS17) ed entrare in autostrada A24 dal casello di L’Aquila Ovest in direzione Roma/A25; in alternativa è possibile entrare in A24 tramite il casello di Tornimparte per immettersi sulla carreggiata est in direzione AQ/TE, raggiungere lo svincolo di L’Aquila Ovest e uscire dall’A24, eseguire la conversione di marcia sulla viabilità ordinaria, e rientrare in A24 dallo stesso casello in direzione Roma/A25;

i veicoli provenienti da L’Aquila Est /Teramo che devono raggiungere Tornimparte/Campo Felice/Lucoli potranno uscire dall’A24 tramite lo svincolo di L’Aquila Ovest e percorrere la viabilità ordinaria: SS17 e SP1 Amiternina.