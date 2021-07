A24: CHIUSURA L’AQUILA OVEST – TORNIMPARTE E CHIUSURA SS584

TORNIMPARTE – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per i lavori di adeguamento sismico del viadotto Genzano, dalle ore 04:00 alle ore 07:00 di mercoledì 4 agosto p.v. sarà disposta la chiusura al traffico in entrambe le direzioni di marcia della tratta autostradale compresa tra gli svincoli di L’Aquila Ovest e di Tornimparte.

Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da Roma/A25 e diretti verso L’Aquila/Teramo sarà disposta l’uscita obbligatoria dall’autostrada A24 allo Svincolo di Tornimparte; mentre per tutti i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso A25/Roma sarà disposta l’uscita obbligatoria dall’A24 allo Svincolo di L’Aquila Ovest. Per la circostanza sarà disposta la riapertura al traffico della rampa dello Svincolo di Tornimparte per consentire ai veicoli di immettersi sull’autostrada A24 in direzione Roma; pertanto, per entrambe le percorrenze, si consiglia di utilizzare la SS17 e la SP1 Amiternina per Villagrande da e per L’Aquila.

Considerato che il Viadotto Genzano interferisce con la SS584, dalle ore 08:00 di martedì 3 agosto alle ore 08:00 di lunedì 9 agosto p.v. sarà disposta chiusura della SS584 dal km 2+000 al km 2+900, in entrambe le direzioni di marcia, tra il Comune di Lucoli e Genzano di Sassa del Comune de L’Aquila. Sul posto sarà presente la segnaletica con l’indicazione dei percorsi alternativi condivisi presso il Comitato Operativo per la Viabilità della Prefettura de L’Aquila che prevedono per le lunghe percorrenze da Campo Felice a L’Aquila l’utilizzo della SS696 e dell’autostrada A24 da Tornimparte; per la viabilità locale sarà possibile percorrere la SP35, in direzione di Spogna/Spognetta e Roio Piano, e la SR615, per Colle di Roio, e viceversa; per il traffico locale saranno presenti le segnalazioni in loco.