A24: CHIUSURA NOTTURNA ALTERNATA RAMPE ASSERGI

L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, dalle 22 di domani 16 dicembre alle 6 del giorno successivo, sarà disposta l’interdizione al traffico dello Svincolo di Assergi in alternanza sulla rampa di entrata in autostrada A24 in direzione Teramo e sulla rampa di uscita dall’autostrada A24 con provenienza da Roma/A25/L’Aquila.

Negli orari sopra indicati, tanto per i veicoli provenienti da Roma/A25/L’Aquila e diretti ad Assergi quanto per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria di Assergi e diretti verso Teramo, si consiglia di usufruire dello svincolo di L’Aquila Est.