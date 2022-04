A24: CHIUSURA NOTTURNA DELLA TRATTA L’AQUILA OVEST-EST IN DIREZIONE TERAMO

L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze di manutenzione, dalla mezzanotte alle 5 del 12 aprile sarà disposta la chiusura della tratta autostradale tra L’Aquila Ovest e L’Aquila Est limitatamente alla carreggiata est con provenienza da Roma/A25.

Conseguentemente, negli orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da Roma/A25 e diretti verso Teramo, sarà disposta un’uscita obbligatoria presso lo Svincolo di L’Aquila Ovest;

A tutti i veicoli provenienti tanto da Roma/A25 quanto dalla viabilità ordinaria di L’Aquila e diretti verso Teramo si consiglia di usufruire della SS17 in direzione centro Città, proseguendo su via della Croce Rossa, in direzione centro e successivamente per A24/L’Aquila Est, per entrare in autostrada A24 allo Svincolo di L’Aquila Est.